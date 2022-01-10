В Солигорском районе школьный автобус попал в ДТП: среди детей пострадавших нет

Фото МВД
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьный автобус попал в ДТП: среди детей пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МВД.
Дорожное происшествие случилось сегодня около 7.50. По предварительной информации, 61-летний водитель школьного автобуса на автодороге вблизи деревни Челонец Солигорского района Минской области совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Школьный транспорт съехал в кювет и опрокинулся.
В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и 3 учителя. Одна из преподавателей доставлена для оказания медицинской помощи в больницу. 58-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.-0-
Фото МВД