В Солигорском районе спасатели откопали застрявшего в траншее мужчину

3 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В деревне Погост-2 Солигорского района мужчину по пояс засыпало землей в траншее. Чтобы выбраться, ему понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Проседание грунта в траншее произошло 2 октября при прокладке водопроводной трубы на территории частого дома. Звонок в МЧС поступил около 17.00. В траншее глубиной около 2,5 м и шириной около 1 м оказался мужчина, которого по пояс засыпало землей.

"Работники МЧС с помощью шанцевого инструмента деблокировали его. Мужчина не пострадал", - рассказали в областном управлении спасательного ведомства.-0-

Фото МЧС