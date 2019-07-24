В Солигорском районе спор дачных соседей закончился убийством

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве 62-летнего жителя Лунинецкого района, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти жители деревни Великий Лес Солигорского района обнаружили на улице днем 19 июля. Следователи, сотрудники милиции и эксперты прибыли на место ЧП. Проведены осмотры, допросы жителей деревни, зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства. В итоге удалось установить подозреваемого - 55-летнего жителя Лунинецкого района.

Фото УСК по Минской области

Установлено, что мужчины приехали в деревню на свои дачи. Конфликт между соседями разгорелся прямо на улице. В конце концов младший участник спора в качестве аргумента прибег к насилию: нанес смертельные ранения ножом оппоненту. После этого нападавший вернулся в свой дачный дом, где ранил сам себя ножом. Он госпитализирован и находится в реанимации.

Мотив и все обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование продолжается.-0-