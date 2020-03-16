В Солигорском районе столкнулись две легковушки: водитель и ребенок госпитализированы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП в Солигорском районе: понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Погост-21 поступило спасателям 5 марта в 19.31. Столкнулись два легковых автомобиля "Рено Лагуна" и "Опель Аскона".

"Работники МЧС из легкового автомобиля "Опель" при помощи гидравлического инструмента вытащили водителя. Мужчина госпитализирован в больницу. Из этого же автомобиля до прибытия спасателей извлечен ребенок 2008 года рождения, он также доставлен в районную больницу", - рассказали в пресс-службе.

Водитель легкового автомобиля "Рено Лагуна" не пострадал. -0-