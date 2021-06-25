В Солигорском районе столкнулись грузовик и трактор - пострадали водители

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе столкнулись грузовик и трактор, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел днем 24 июня на 156-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи. 50-летний водитель ехал на машине "Мерседес-Бенц 614D" в направлении Микашевичей и совершил попутное столкновение с трактором "Беларус" в сцепке с сельскохозяйственной тележкой под управлением 40-летнего водителя. После трактор опрокинулся на проезжей части и загорелся.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" госпитализирован в реанимационное отделение. Механизатор также пострадал и доставлен в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автотранспорта.-0-