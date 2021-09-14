В Солигорском районе уничтожено более гектара конопли за неделю

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неделю в Солигорском районе уничтожено более гектара конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Сотрудники Солигорского РОВД в ходе рейдовых мероприятий на территории района выявили участки местности, на которых произрастала дикорастущая конопля общей площадью более гектара. Уничтожено около 500 кустов запрещенного растения общей массой свыше 80 кг.
Милиция Минской области напоминает, что незаконные посев, выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - уголовно и административно наказуемые деяния.
"Вместе с тем лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом, освобождается от уголовной ответственности", - пояснили в ведомстве.-0-