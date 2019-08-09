В Солигорском районе во время проверки на дому от милиции сбежал осужденный

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский РОВД разыскивает жителя д. Большой Рожан Дмитрия Байраша, который состоит на учете в милиции как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Накануне вечером он сбежал от милиции во время проверки по месту жительства. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчина применил физическую силу в отношении сотрудника милиции и скрылся. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Байраша, правоохранители просят сообщить по телефонам 8-0174-28-22-02, 8-029-773-54-71, либо по телефону 102.

Фото из Telegram-канала МВД

Дмитрий Байраш 1973 года рождения. На вид ему 45-50 лет, рост около 175-180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина. Он был одет в темно-зеленые штаны с заплатками в районе коленей, темно-синюю куртку, сланцы. "Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружье, информацию о котором скрывал", - добавила Ольга Чемоданова. Она подчеркнула, что вступать с разыскиваемым в контакт нельзя, так как он может быть опасен.-0-