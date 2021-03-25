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25 марта 2021, 11:19

В состоянии опьянения разрисовал столбы и стену - расследование завершено

Фото УСК по Могилевской области
Фото УСК по Могилевской области

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего могилевчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Могилевской области полковник юстиции Артур Карапетян.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый ночью 14 декабря прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с использованием принесенной с собой краски нанес на столбы металлического ограждения одной из школ города и на стену павильона "Ритуальные услуги" изображения в виде красных и белых полос.

"В ходе допроса обвиняемый пояснил, что таким образом он решил выразить свою позицию к бело-красно-белому флагу как к части истории страны. Как бы то ни было, увековечивать данный символ на ограждении собственного домовладения мужчина не стал. Могут ли подобные "художества" служить выражением гражданской позиции - судите сами", - отметил Артур Карапетян.

Фото УСК по Могилевской области
Фото УСК по Могилевской области

"По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст.341 (порча имущества) УК. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста. Граждане должны помнить, что подобного рода действия, оскверняющие здания и иные сооружения, недопустимы и преследуются по закону", - подчеркнул заместитель начальника УСК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

"С августа прошлого года возбуждено 32 уголовных дела подобного рода. Виновные лица наносили циничные надписи и различную символику на асфальтовом покрытии, рекламных щитах, остановках общественного транспорта, на памятниках истории. Ни один факт такого поведения не остался без внимания правоохранительных органов. Следствием дана правовая оценка, и обвиняемые привлечены к уголовной ответственности. Граждане должны помнить, что осквернения зданий и иных сооружений, порча имущества недопустимы и преследуются по закону", - резюмировал Артур Карапетян.-0-

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