В ссоре гомельчанин убил приятеля

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан мужчина, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений жителю областного центра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Гомельчанин 14 сентября сообщил в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома, что убил приятеля и указал адрес, где произошло преступление.

Ближайший наряд патрульно-постовой службы прибыл к частному дому по улице Циолковского. "Во дворе на земле лежал мужчина с телесными повреждениями в области головы. Рядом стоял хозяин дома, которого сразу же задержали", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, владелец дома 1977 года рождения, ранее судимый за хулиганство и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, пригласил в гости приятеля 1980 года рождения. "После совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Хозяин дома ударил гостя кулаком в лицо. Тот упал и не поднялся. О случившемся гомельчанин сообщил в милицию спустя 40 минут", - уточнили правоохранители.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК Беларуси. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет. Подозреваемый задержан.-0-