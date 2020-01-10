В Стародорожском гарнизоне контрактник получил травму при эксплуатации гусеничного тягача

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском гарнизоне контрактник получил тяжелую травму при эксплуатации гусеничного тягача. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, сообщает БЕЛТА.

"В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму. В настоящий момент специалисту оказывается медицинская помощь, за ним выехал реанимационный автомобиль Главного военного клинического медицинского центра", - проинформировала Наталья Гаврусик.

Военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года.

По факту происшествия проводится проверка.-0-