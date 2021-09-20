20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе мужчина погиб под колесами трактора, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 18 сентября около 13.20 на 1-м км автодороги Каваличи - Старые Фаличи - Ореховка вблизи агрогородка Каваличи. "Водитель 2003 года рождения, управляя трактором "Беларус" с прицепом, двигаясь в направлении деревни Старые Фаличи, по предварительной версии, во время движения открыл дверь кабины трактора и попытался отрегулировать зеркало заднего вида. В результате мужчина потерял равновесие и упал на проезжую часть, где в последующем на него наехало заднее левое колесо трактора", - рассказали в УВД.

Водитель от травм скончался на месте происшествия.

Стародорожский РОСК возбудил уголовное дело.-0-