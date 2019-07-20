В Стародорожском районе нашли пропавшего в лесу два дня назад ягодника

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поиски пожилого ягодника из Калинковичей увенчались успехом в Стародорожском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Сегодня благополучно завершился розыск 77-летнего жителя Калинковичей, который 18 июля ушел в лес за ягодами и пропал", - рассказали в ведомстве.

Пенсионер поехал к своему другу в Стародорожский район, где решил сходить в лес за ягодами и в итоге заблудился. О пропаже мужчины в милицию заявили ближе к 22 часам, когда на улице стемнело, а его мобильный телефон был выключен или находился вне зоны действия сети.

На место происшествия приехали руководители местного РОВД, по тревоге были подняты личный состав райотдела и сотрудники РОЧС. Также искали заблудившегося пенсионера охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие Варшавской 8-й бригады радиационной, химической безопасности и защиты Министерства обороны, а также представители ПСО "Ангел". Всего - порядка 200 человек.

Разыскные мероприятия продолжались двое суток. Для осмотра территории с высоты использовали квадрокоптер.

В итоге сегодня около 12.00 заблудившегося ягодника нашли живым и в сознании. Для осмотра мужчину передали местным врачам, которые оценили его состояние как удовлетворительное.-0-

Фото МВД