В Стародорожском районе опрокинулся автомобиль: погиб водитель

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся - водитель погиб. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

18 апреля около 13.00 на 2-м км автодороги Н9685 Верхутино - Оточка - Уречье около деревни Оточка Стародорожского района 54-летний водитель "Рено" не справился с управлением, допустил занос, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных повреждений скончался на месте происшествия.-0-