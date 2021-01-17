В Стародорожском районе при пожаре погиб семилетний мальчик

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе при пожаре погиб мальчик, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Возгорание произошло сегодня ночью в жилом доме в агрогородке Старые Дороги. На месте пожара обнаружено тело мальчика семи лет. Его 33-летняя мать доставлена в реанимацию. Ее второму ребенку - 12-летней девочке - удалось спастись.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены необходимые экспертные исследования. Стародорожским РОСК проводится проверка.

Предварительная причина пожара - перекал печи.

Следователи Минской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.-0-