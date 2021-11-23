23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе спасатели нашли потерявшихся ягодников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 ноября в 18.30 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске заблудившихся граждан в лесном массиве вблизи деревни Разъезд Фаличи.

"Эта ситуация далеко не первая, - рассказали в МЧС. - Люди на том болоте часто собирают клюкву. Потерявшиеся не местные. Семья и их знакомая, выйдя на железнодорожной станции вблизи населенного пункта Разъезд Фаличи, прошли вдоль путей около 1 км и свернули в лес. Набрав клюквы, выйти самостоятельно они не смогли: на болоте много дорожек и найти ту, по которой они пришли, им не удалось. Сбившись с пути, потерявшиеся обратились за помощью в МЧС. Все они были с заряженными мобильными телефонами".

Пока спасатели прочесывали лес, потерявшиеся поддерживали связь с диспетчером центра оперативного управления. Найденные в медицинской помощи не нуждались.-0-