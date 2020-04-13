В Старых Дорогах автомобиль наехал на нетрезвого пешехода

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Старых Дорогах Минской области автомобиль наехал на нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Ночью в субботу в Старых Дорогах 48-летний водитель Daewoo совершил наезд на лежавшего на проезжей части пешехода, не обозначенного световозвращающим элементом. От полученных травм 22-летний мужчина скончался на месте. Как выяснилось, он был нетрезв.

В воскресенье днем в Минске 18-летняя девушка за рулем "Пежо" проезжала перекресток улиц Долгобродская - Уральская на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с "Опелем". В аварии пострадавших нет: 9-летняя пассажирка "Опеля" была осмотрена врачами на месте происшествия и отпущена домой.

Всего в Беларуси за выходные произошло 20 ДТП, в которых погибли 2 и травмирован 21 человек (1 ребенок). Установлены 149 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, а также 331 водитель, не имеющих права управления транспортным средством.-0-