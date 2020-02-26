В Столбцах из машины предпринимателя украли $50 тыс.

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из машины предпринимателя в Столбцах украли $50 тыс. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Накануне в Столбцовский РОВД обратился 40-летний местный житель. Он сообщил, что в ночь на 22 февраля неизвестные украли из его BMW X6 около $50 тыс. Следователи выяснили, что владелец автомобиля приехал домой из Минска и припарковался во дворе. В салоне остались около $70 тыс., из них большая часть в пакете и около $20 тыс. в сумке.

"Иномарка оборудована системой бесключевого доступа, что предполагает автоматическое открытие и закрытие центрального замка при сближении или отдалении самого ключа. Видимо, устройство не сработало, и машина осталась незапертой, - рассказали в главном управлении уголовного розыска МВД. - Этим воспользовался подозреваемый: дернул за ручку, и дверь иномарки открылась. Найденный пакет с валютой он забрал и больше ничего не искал, поэтому сумка с меньшей суммой валюты осталось нетронутой".

На след предполагаемого злоумышленника оперативникам удалось выйти в течение суток. 40-летнего жителя Фаниполя задержали утром 23 февраля по месту жительства. В его личном автомобиле были обнаружены украденные деньги, а также пистолет, балаклава и металлическая палка. Известно, что он ранее не судим, работает индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями.

Действиям задержанного следователи дали правовую оценку, по факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.-0-

Фото из Telegram-канала МВД