В Столбцах по горячим следам задержали грабителя

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах по горячим следам задержан грабитель, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Заявление от жительницы Столбцов о том, что на железнодорожном вокзале неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения похитил у нее сумку, поступило в милицию в ночь с 22 на 23 апреля, около 00.30. На место направили наряд ОГАИ Столбцовского РОВД - сотрудники установили злоумышленника и задержали его.

Как выяснили правоохранители, ранее грабитель привлекался к административной ответственности, был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК.-0-