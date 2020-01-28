В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник милиции спас четырех человек на пожаре в Столбцах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в доме на улице Шевченко поступило спасателям сегодня в 1.52 - открытым пламенем горела крыша жилого дома, а из окон шел дым. До прибытия подразделений МЧС людей из горящего дома спас работник милиции.

"Сотрудник Департамента охраны МВД старший сержант Андрей Толстой при следовании с места вызова увидел дым из окон жилого дома. Зайдя внутрь, он обнаружил хозяйку, которую вынес на свежий воздух. После этого он вернулся обратно и нашел еще троих человек, которых также вывел на улицу. По предварительной информации, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил веранду, кухню и имущество. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении сына хозяйки.-0-

Фото Минского областного управления МЧС