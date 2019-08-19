В Столбцах судят подростка по делу о нападении на учителя и ученика в школе

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд в помещении суда Столбцовского района начал рассматривать уголовное дело в отношении подростка, которого обвиняют в умышленном жестоком убийстве на территории школы двух человек, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстал парень 2003 года рождения, учащийся СШ №2 Столбцов. Он также обвиняется в покушении на убийство, особо злостном хулиганстве.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Поскольку в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья, которые составляют врачебную тайну, уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании.

Трагедия в средней школе №2 города Столбцы произошла 11 февраля. Ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса. Они скончались на месте происшествия. Как ранее сообщало следствие, подросток руководствовался хулиганскими мотивами и незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику. Тот получил ссадину. После убийства в коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. Затем школьник спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.-0-