В Столбцах задержан 19-летний лжеминер вокзала

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах "минировали" вокзал, подозреваемый установлен. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Утром 24 октября в РОЧС позвонил молодой человек. Представившись работником автостанции, он сообщил, что на служебную электронную почту пришло письмо о наличии в здании взрывного устройства. Пассажиры и работники были эвакуированы, а саперы проверили территорию - опасных предметов не обнаружено", - рассказали в МВД.

Милиционеры выяснили, что звонивший - 19-летний безработный. В его отношении возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Мотивы поступка устанавливаются.

Фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление ("минировал" станцию метро "Малиновка").

Правоохранители напоминают: виновный в заведомо ложном сообщении об опасности обязан возместить затраты по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий и организаций.

В Следственном комитете добавили, что подозреваемый задержан и допрошен. С ним работают следователи. С целью установления психического состояния подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза, проведение которой поручено управлению ГКСЭ по Минской области.

"В очередной раз обращаем внимание граждан: подобные деяния влекут за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ст. 340 Уголовного кодекса - 7 лет лишения свободы", - отметили в СК.-0-