В Столбцовском районе ищут ушедшего из психоневрологического дома-интерната мужчину

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбцовский РОВД ищет Владимира Сасима 1962 года рождения. В воскресенье, 13 октября, он ушел из психоневрологического дома-интерната, и теперь местонахождение мужчины неизвестно. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома.

Мужчина ушел из интерната в больничной одежде: синей рубашке и такого же цвета брюках. Был обут в черные резиновые сланцы. При себе ничего не имел. На вид ему 56 лет, рост около 175 см, худощавый, волосы темно-русые короткие, нос прямой, курит.

Владимир Сасим родом из деревни Квачи Несвижского района Минской области.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим позвонить по телефонам (8-01717) 5-19-15, 5-14-80, 8(029)840-33-88 или 102.-0-