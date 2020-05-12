В Столбцовском районе мужчина распиливал бочку и получил ожоги

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе мужчина распиливал бочку из-под легковоспламеняющихся жидкостей и получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Спасателям 11 мая поступило сообщение, что с ожогами в реанимацию доставлен житель Минска. Выяснилось, что на своем дачном участке он распиливал бочку объемом 200 л с использованием электрической угловой шлифовальной машины. При попадании искр внутрь резервуара произошла вспышка газовоздушной смеси", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными, особенно при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Рекомендуется также соблюдать правила безопасности при работах в гаражах и на дачах.-0-