В Столбцовском районе на территории сельхозпредприятия погиб механизатор

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбцовским районным отделом Следственного комитета проводится доследственая проверка по факту смертельного травмирования механизатора, сообщили БЕЛТА в УСК по Минской области.

14 мая на территории машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия в Столбцовском районе 57-летний механизатор занимался подготовкой картофелесажалки к полевым работам. При осмотре техники мужчина ударил молотком по металлическому упору, закрепленному на одном из гидравлических цилиндров. От удара открылся бункер для семян и ударил механизатора. От полученных травм местный житель скончался на месте.

"Следователем с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты объекты. Опрашиваются работники, ставшие очевидцами происшествия, должностные лица сельхозпредприятия", - проинформировали в УСК.

В рамках проверочных мероприятий изъята документация, касающаяся трудовых обязанностей, техники безопасности, охраны труда. Для выяснения точной причины смерти и иных обстоятельств назначена судебно-медицинская и иные экспертизы, производство которых осуществляется специалистами УГКСЭ по Минской области. По их результатам будет принято процессуальное решение, а также установлены причины и условия, способствовавшие происшествию на рабочем месте.-0-