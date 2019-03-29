В Столбцовском районе офицер спас взрослого и ребенка на пожаре

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе офицер спас на пожаре взрослого и ребенка. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Пожар в поселке Новоколосово произошел 28 марта. Горела квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома рядом с воинской частью. "Старший лейтенант Евгений Пономаренко организовал ликвидацию пожара и эвакуацию людей из горящего дома. Объявив тревогу пожарному наряду, офицер сам поднялся в помещение, где произошло возгорание, - рассказали в ведомстве. - Офицер вынес из горящей квартиры пострадавшего мужчину, который был без сознания, а из соседней квартиры, наполненной дымом, - ребенка".

Как проинформировали в Минском областном управлении МЧС, сообщение о горящей квартире поступило в 11.48. Когда прибыли подразделения спасателей, на втором этаже наблюдалось плотное задымление. На месте работал личный состав военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ, от автоцистерны ими был подан пожарный ствол на тушение. Спасатели приступили к ликвидации пожара. Возгорание ликвидировали в 12.15.

Как стало известно от членов военизированной команды, они вывели из дома 6 человек. Через балкон по трехколенной лестнице спустились мужчина, женщина и двое их детей.

В результате пожара никто не пострадал. В горевшей квартире повреждены имущество и стены, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.-0-