9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе перевернулся тягач: понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 8 января возле деревни Залужье. Сообщение спасателям поступило в 15.50. Водитель седельного тягача "Вольво" с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. После осмотра бригадой медиков с травмами различной степени тяжести он был доставлен в районную больницу.-0-

Фото МЧС