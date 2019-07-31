В Столбцовском районе пьяный угонщик вылетел в кювет

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе пьяный угонщик совершил ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 30 июля около 15.15 на 22-м км автодороги Дзержинск - Рубежевичи Столбцовского района. Временно не работающий житель деревни Трилес Столбцовского района 1986 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, управляя угнанным автомобилем "Фольксваген-Пассат" двигался в направлении города Столбцы. Вблизи агрогородка Рубежевичи он неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено 1,7 промилле абсолютного этилового спирта.

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" с двумя пассажирами 1980 и 1978 года рождения, один из которых был пьян, получил телесные повреждения и госпитализирован. По факту угона и совершения ДТП Столбцовский РОВД проводит проверку.-0-