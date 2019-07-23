В Столбцовском районе при пожаре в доме погибли два человека

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, один пострадал при пожаре в жилом доме в деревне Перетоки Столбцовского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 23 июля в 00.43. В результате пожара погибли мужчина и женщина. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки на территории Минской области произошло семь пожаров.-0-