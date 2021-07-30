В Столбцовском районе с виновных в падеже скота на предприятии АПК взыскан ущерб

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С виновных лиц предприятия АПК в Столбцовском районе взыскан ущерб за падеж скота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Прокуратура Столбцовского района провела в ОАО "Деревное" инвентаризацию поголовья крупного рогатого скота и установила несоответствие фактического количества животных данным, содержащимся в учетных документах: не хватало 13 голов КРС.

Как оказалось, заведующий (бригадир) МТФ, чтобы скрыть падеж молодняка, внес заведомо ложные сведения и записи в отчетные данные о движении КРС на ферме за февраль-май 2021 года. По этим обстоятельствам Столбцовский РОВД по поручению прокуратуры района провел проверку - в отношении должностного лица Столбцовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.427 УК.

Кроме того, по факту непроизводительного выбытия крупного рогатого скота по требованию прокурора района проведена служебная проверка - по ее результатам взыскан причиненный хозяйству ущерб на сумму Br1,8 тыс.-0-