



Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Хотова поступило спасателям вчера в 21.10. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Требовалась помощь в деблокировке человека. "Когда мы приехали к месту происшествия, увидели, что автомобиль лежал на крыше. Двери не открывались, сам мужчина был зажат сиденьем. Используя гидравлический инструмент, мы его деблокировали. Спасенного погрузили на носилки и помогли транспортировать в машину скорой помощи", - рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №13 Cтолбцовского районного отдела по ЧС Владислав Горелик.





Мужчина с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе спасатели деблокировали водителя легковушки, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.