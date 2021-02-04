В Столбцовском районе столкнулись легковушка и грузовик - пострадали шесть человек

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе столкнулись легковушка и МАЗ - пострадали шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
"Сегодня около 7.30 32-летняя жительница Столбцовского района, управляя автомобилем "Вольво", на автодороге Новый Свержень - Любковщина - Жигалки неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и дорожные условия, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства. В результате произошло встречное столкновение с автомобилем МАЗ", - рассказали в ГАИ.
Водитель автомобиля "Вольво", находившиеся в машине двое детей (8 и 7 лет), а также трое взрослых пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждение.
ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений. Помните о правилах перевозки детей, используя для этого специальные удерживающие средства.-0-