15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе тракторист похитил у сельхозпредприятия 400 л топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Несмотря на окончание заготовительной и уборочной кампаний, правоохранители Минской области продолжают проводить рейды по объектам агропромышленного комплекса. Сельхозпредприятия проверяют специальные рабочие группы из числа сотрудников охраны правопорядка и профилактики, информации и общественных связей, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции. Главной задачей является предупреждение и выявление правонарушений в сфере сельского хозяйства. Мониторинговая группа УВД Минского облисполкома посетила хозяйство в Столбцовском районе", - рассказали в УВД.

Так, в результате проверки имеющейся оперативной информации правоохранителями ГБЭП Столбцовского РОВД было установлено, что 57-летний работник данного предприятия - тракторист-машинист, являясь материально-ответственным лицом, причастен к хищению вверенного хозяйству имущества. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены места хранения около 400 л окрашенного дизельного топлива, более 25 л моторного масла, около 9 л тосола и антифриза, 3 л гербицида "Торнадо", 23 кг семян рапса. Общая сумма ущерба составила около Br1500. Похищенное изъято и возвращено в хозяйство.

В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено) УК.

Милиция обращает внимание руководителей объектов агропромышленного комплекса на организацию надлежащего проведения контроля за физическим состоянием работников не только перед сменой, но и во время рабочего дня.-0-