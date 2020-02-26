В Столбцовском районе военные спасли на пожаре мужчину

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поселке Новоколосово Столбцовского района военные 25 февраля спасли на пожаре мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Информация о задымлении в квартире поступила спасателям в 17.55. "По их прибытии на месте ЧС работал личный состав военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ в/ч 25819. Военнослужащие обнаружили плотное задымление в квартире на первом этаже. Они вывели на свежий воздух хозяина, 1961 года рождения. Мужчина не пострадал", - рассказали в МЧС.

Фото Минского областного управления МЧС

Установлено, что в одной из комнат загорелись пол, ковер и другое имущество. Пожар потушили подручными средствами. "Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры", - пояснили в спасательном ведомстве.

Эвакуация жильцов из соседних квартир не проводилась.-0-