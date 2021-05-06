В Столбцовском районе выявлена лаборатория по выращиванию марихуаны

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля и уголовного розыска Столбцовского РОВД задержали безработного 21-летнего жителя Столбцовского района, который дома оборудовал помещение для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

По месту жительства молодого человека обнаружено и изъято два куста конопли в полимерных емкостях с грунтом, специальное оборудование и меньше грамма опасного наркотического вещества - марихуаны.

За незаконный оборот наркотических средств Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.-0-