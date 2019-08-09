В столичной церкви произошел пожар

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной церкви "Вифлеем" евангельских христиан-баптистов произошло возгорание на кровле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Спасателям сегодня поступило сообщение о возгорании на кровле здания на улице Горецкого, 93. "Работники МЧС прибыли на место. Подразделения продолжают работу", - проинформировали в управлении.
По предварительной информации, на кровле тлеет утеплитель, который загорелся во время ремонтных работ.-0-
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