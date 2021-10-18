В столичном дворе фура протаранила пост охраны

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске фура протаранила пост охраны, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 17 октября на линию 102 поступило сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Даф", которое произошло во дворе дома №9 на Бетонном проезде. По указанному адресу выбыли инспекторы ДПС отдела ГАИ Московского района Минска.

На месте происшествия правоохранители установили, что 47-летний водитель грузовика не сумел рассчитать траекторию и при развороте врезался в пост охраны. В результате никто не пострадал. Мужчину доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 2,54 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Дальнобойщик пояснил, что выпил после аварии 250 г водки.

На данный момент грузовик помещен на охраняемую стоянку, в отношении водителя составлены административные протоколы за совершенное ДТП и употребление спиртных напитков после дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за нетрезвое вождение применяется в зависимости от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле (380 мкг на 1 л) - 100 БВ (1 БВ - Br29) с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на три года; свыше 0,8 промилле - 200 БВ с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на пять лет. Такой же размер штрафа грозит и за отказ от прохождения освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения, а также за употребление алкоголя или наркотических средств после требования об остановке или совершения ДТП до прохождения освидетельствования.-0-