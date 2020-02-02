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02 февраля 2020, 19:45

В столичном парке Горького двое подростков выловили из Свислочи гранату

Фото МВД
Фото МВД

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение в милицию о том, что из Свислочи в парке Горького подростки выловили гранату, поступило из МЧС в 15:25. По информации спасателей, им позвонили дети и рассказали, что магнитом выловили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Незамедлительно на место происшествия выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов специалисты не обнаружили.

Граната оказалась без запала, ее изъяли для последующей утилизации.

Обоим подросткам по 14 лет. Они пришли в парк и ради забавы начали вылавливать магнитом из реки металлические предметы. Одна из находок оказалась учебным снарядом. Ребята не растерялись и оперативно позвонили спасателям.-0-

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