В Столине школьник при катании на тюбинге получил серьезную травму

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21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине 11-летний мальчик катался на тюбинге и врезался в дерево. С серьезной травмой его госпитализировали, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Виктор Мойсюк.
Мальчик поступил в больницу вечером 17 января. Катаясь с горки, он врезался в дерево и получил травму живота. У него разрыв селезенки.
"Его прооперировали. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Готовим к переводу в хирургическое отделение", - рассказал Виктор Мойсюк.-0-