В Столине спасли провалившегося под лед рыбака

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине под лед провалился 67-летний мужчина. Его спасли сотрудники ОСВОД, сообщил БЕЛТА начальник Столинской спасательной станции ОСВОД Эдуард Пашкевич.

Несчастный случай произошел после обеда 26 декабря. Пенсионер пришел порыбачить в заливе Ольховка. Он передвигался по замерзшей поверхности, однако в 10 м от берега лед не выдержал груза, и мужчина оказался в воде. Благо все происходило в районе действия спасательной станции ОСВОД. Дежурная смена пришла на выручку рыбаку. Спасатели извлекли его из воды, согрели, напоили чаем и отпустили домой.

Эдуард Пашкевич обратил внимание, что лед еще недостаточно крепок. Его толщина не везде одинаковая, встречаются промоины. Возможно, в полынью и угодил пожилой мужчина. Кстати, рыбачил он без спасательного жилета.-0-