В Столинском районе 16-летний бесправник сбил двух сверстников

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе несовершеннолетний бесправник сбил двух сверстников, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 2 февраля в агрогородке Ольшаны примерно в 20.45. По предварительной информации, 16-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2109 на ул.Советской сбил двух сверстников-односельчан, которые шли по краю проезжей части. В результате ДТП школьников с травмами госпитализировали в Столинскую центральную районную больницу.

Проводится проверка. Известно, что водитель был трезв, при этом он не имел права управления транспортными средствами. На авто не было регистрационных знаков и страховки.

С начала года это четвертое ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пять детей получили травмы.-0-