В Столинском районе 18-летнего парня подозревают в убийстве пенсионерки

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства 71-летней женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Днем 1 января в столинскую милицию обратился местный житель. Он рассказал, что в родительском доме обнаружил тело матери. Следственно-оперативная группа установила, что смерть женщины носит криминальный характер. Возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого лица) УК.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний житель соседней деревни. "По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. Мотивы совершения преступления устанавливаются", - добавил Дмитрий Иванюк.-0-