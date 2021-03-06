В Столинском районе 7-летний ребенок провалился под лед и утонул

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе ребенок провалился под лед и утонул, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

По данным следствия, днем 5 марта два семилетних мальчика возвращались из школы. По пути домой они зашли на мелиоративный канал. Лед под детьми провалился. Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

Следователи рекомендуют контролировать местонахождение детей, особенно малолетних, объяснять им правила безопасного поведения дома и на улице. "Помните: при появлении льда на водоемах он недостаточно крепок, чтобы удержать даже ребенка", - отметили в СК.-0-