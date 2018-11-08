В Столинском районе браконьер выловил 32 кг рыбы, причинив природе ущерб на Br7 тыс.

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель рабочего поселка Речица 1962 года рождения рыбачил 3 ноября на водоеме вблизи деревни Коробье. Для этого он использовал запрещенное орудие лова - бредень. В его сети попали свыше 200 особей плотвы, щуки, окуня речного и донского, линя, серебристого крася, леща. Своими действиями мужчина причинил окружающей природе ущерб на сумму свыше Br7 тыс.

В отношении фигуранта Столинским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.-0-