В Столинском районе годовалый ребенок отравился глазными каплями

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка медпрепаратом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 12 февраля 30-летняя жительница Столинского района разбирала домашнюю аптечку. Женщина положила в пакет на пол флакон с остатками капель для глаз. Когда она на несколько минут отвлеклась, ее годовалый сын достал из пакета флакон и употребил содержимое. Ребенок с отравлением госпитализирован", - рассказали в СК.

Столинский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-