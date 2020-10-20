В Столинском районе мотоциклист въехал в припаркованный грузовик и погиб

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в ДТП с участием мотоцикла и грузовика погиб мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 19 октября в 21.20 в агрогородке Большое Малешево. По предварительной информации, 33-летний местный житель ехал на мотоцикле "Минск" по ул.Выжарской. Напротив дома №37 он въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль ЗИЛ-131.

От полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в реанимационное отделение центральной районной больницы. Установлено, что водитель управлял мотоциклом без мотошлема.-0-