Фото МВД
6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мужчина дважды попал под колеса автомобилей. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.
Авария случилась 5 декабря около 18.30 в агрогородке Белоуша. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля "Хонда" сбил пешехода, который пересекал проезжую часть вне перехода. После этого мужчина попал под колеса еще одного легкового автомобиля, который ехал следом за "Хондой".
В ДТП 61-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали. Выяснилось, что он не был обозначен световозвращающими элементами.-0-