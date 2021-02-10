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Происшествия
10 февраля 2021, 07:29

В Столинском районе мужчина получил ожоги при самостоятельном тушении пожара

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мужчина пострадал, пытаясь потушить пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

9 февраля в 13.16 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном обшитом металлопрофилем строительном вагончике в районном поселке Речица. "Огонь повредил вагончик и имущество внутри. При самостоятельном тушении пожара получил термические ожоги (5% тела) мастер погрузочных работ ГЛХУ "Столинский лесхоз", - уточнили в МЧС.

Причина происшествия устанавливается.-0-

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