В Столинском районе на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе на двигавшийся легковой автомобиль упало дерево - понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 29 июля в 13.49 в д.Семигостичи. Из-за порыва ветра на дорогу, по которой ехала легковушка, упало дерево. Водитель 1968 года рождения оказался зажат в салоне машины.

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу.-0-