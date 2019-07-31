В Столинском районе на пожаре погибли 36 телят

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Нижний Теребежов Столинского района на пожаре погибли 36 телят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную сводку Брестского областного управления МЧС.
Возгорание произошло в кирпичном здании телятника 1976 года постройки, принадлежащем ОАО. Огнем уничтожена кровля по всей площади.
Работникам МЧС и хозяйства удалось эвакуировать 48 телят (возраст до 2 месяцев).
Причина инцидента устанавливается.-0-
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