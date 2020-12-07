7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе нашли потерявшегося в лесу сборщика клюквы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Вечером 5 декабря спасатели получили информацию о пропаже молодого мужчины, который отправился за ягодами вблизи деревни Теребличи. На его поиски выехали сотрудники МЧС, милиции, лесхоза и волонтеры.

На месте поиска организовали координационный штаб и сформировали поисковые группы. Было обследовано более 16 км лесных дорог техникой повышенной проходимости, около 20 км троп по болотистой местности.

Утром 6 декабря в 14 км от штаба работникам МЧС удалось найти мотоцикл потерявшегося, а позднее и самого мужчину. Он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.-0-